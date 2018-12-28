Жителя Петербурга приговорили к двум годам условно за шуточный пост во «ВКонтакте» об антифашистах

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам условно с испытательном сроком на тот же период местного жителя Владимира Рязанцева из-за поста во «ВКонтакте» четырехлетней давности, в котором он в шутку пожелал смерти своему соратнику Денису Григоруку во время ссоры.

Рязанцева признали виновным в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) и запретили ему на два года заниматься поиском и передачей информации в интернете, сообщается в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Друзья помирились, друг не имеет никаких претензий к моему подзащитному, понимая, что это была всего лишь шутка, так как он никогда не причислял себя к антифашистам, но правоохранительные органы посчитали иначе», — рассказал адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Виталий Черкасов.

Он добавил, что намерен обжаловать приговор: защита просила прекратить дело с связи с малозначительностью совершенного деяния, которое не привело к общественно-опасным последствиям.

В материалах дела говорилось, что ссора между соратниками произошла в 2014 году, когда Григорук посоветовал Рязанцеву прекратить продавать футболки с символикой украинского батальона «Азов» (позднее изображение признали в России экстремистским).

После этого Рязанцев решил «потроллить» друга и опубликовал пост в его адрес, в котором он нелестно отозвался об антифашистах. Запись состояла из фотографии Дениса Григорука на фоне красного флага с подписью «Эта красноперая шавка призывает к триумфу сионизма» и призывом «не дать шавке дожить до 2015 года».