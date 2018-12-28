Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, закон запрещает размещение контактных зоопарков в торговых центрах, содержание животных в ресторанах и барах и их убийство «под каким бы то ни было предлогом». Также по закону нельзя отстреливать бездомных животных.

Документом вводятся правила выгула собак лишь в специально отведенных для этого местах. Не допускается выгуливать животных вне мест, разрешенных для этого решением органа местного самоуправления.

Закон запрещает содержать диких животных в квартирах, частных домах, на территории садовых участков. Если дикие животные будут содержаться с нарушением законодательства, их конфискуют.

Также запрещается натравливать животных на других зверей и людей, организовывать и проводить животные бои.

Напомним, законопроект «Об ответственном обращении с животными» внесли в Госдуму осенью 2010 года, в первом чтении его приняли в марте 2011-го. Планировалось, что второе чтение пройдет в июне прошлого года, однако тогда его решено было перенести и в итоге оно состоялось 18 декабря. На следующий день законопроект был одобрен нижней палатой парламента в третьем чтении.

С требованием принять законопроект не раз выступали зоозащитники. В частности в ноябре 2017 года они проводили голодовку у здания Госдумы.