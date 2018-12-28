В Твери прекратили первое уголовное дело за репосты после частичной декриминализации статьи об экстремизме

Следственный комитет (СК) по Тверской области прекратил уголовное дело об экстремизме против 46-летнего менеджера Сергея Соколова за репосты картинок, видео и текстов на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» (ч. 1 ст. 282 УК).

«Только что звонил адвокат. Сказал, что дело будут закрывать — с его слов, в связи с президентскими поправками. Официальных документов у меня на руках пока нет», — рассказал Соколов «Новой газете».

Как сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, постановление о прекращении уголовного дела вручат после новогодних праздников, когда его утвердит прокурор.

Уголовное дело об экстремизме на Соколова завели из-за записей «ВКонтакте», размещенных с декабря 2015 по август 2017 года. Например, на одном из изображений мужчина стоял с поднятой вверх рукой (жест напоминает нацистское приветствие). На другой картинке был изображен президент России Владимир Путин на трибуне, позади которого виднелась свастика.

Перед этим сотрудники Центра по противодействию экстремизму провели в квартире Соколова обыски. Они изъяли всю технику, включая телефон и ноутбук. Житель Твери настаивал, что смартфон был куплен позже указанных сроков и не являлся вещественным доказательством.

Дело Соколова стало первым, которое отменили после того, как Путин подписал закон о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса (возбуждение ненависти или вражды).

Согласно поправкам, если преступление, предусмотренное частью 1, совершено физическим лицом впервые, оно будет караться административным наказанием в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работ до 100 часов или арестом на срок до 15 суток. Юридическим лицам будет грозить штраф в размере от 250 до 500 тысяч рублей. Если же преступление совершено повторно в течение одного года, то за него будет наступать уголовная ответственность.