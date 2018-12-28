Россия и Великобритания договорились о постепенном восстановлении состава дипмиссий

Россия и Великобритания договорились постепенно восстаналивать состав дипломатических миссий в столицах двух стран. Об этом заявил российский посол в Великобритании Александр Яковенко, передает Интерфакс.

«У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне», — сообщил он. Яковенко предположил, что будет восстановлена половина посольства.

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В марте британские власти выслали из страны 23 российских дипломатов. Это произошло после того, как в Солсбери были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания обвинила Россию в причастности к этому инциденту.

Российская сторона все претензии отрицала. В качестве ответных санкций Москва решила выслать 23 британских дипломатов, а также прекратить деятельность Британского совета на территории России.