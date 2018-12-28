В Кремле отнеслись «с пониманием» к публикации в интернете списка сотрудников «Би-би-си»

В Кремле «с понимаем» отнеслись к публикации на сайте pikabu.ru и ряде других интернет-ресурсов списка сотрудников русской службы «Би-би-си», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

Песков ответил на вопрос об одобрении Кремлем подобной практики.

«Нет, мы с пониманием относимся. Мы понимаем, потому что то, что было сделано в Великобритании, — это абсолютно беспрецедентное (действие — ред.), не соответствующее цивилизованным нормам, не соответствующее вообще правилам отношения к средствам массовой информации, не соответствующее принципам свободы СМИ, а, главное, наносящее прямую угрозу безопасности этих самых физических лиц, которые работают в российском СМИ в Великобритании», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что нельзя скрыть «возмущения, непонимания и осуждения».

Напомним, 23 декабря газета The Times опубликовала список сотрудников бюро Sputnik в Эдинбурге. После этого на нескольких сайтах появилась информация о сотрудниках русской службы «Би-би-си».

Ранее Роскомнадзор сообщил о начале проверок в отношении BBC World News и других ресурсов телеканала, распространяемых на территории России, на предмет соответствия российскому законодательству. Песков заявлял о наличии претензий к Русской службе «Би-би-си» по поводу тенденциозности их работы.

В ведомстве уточнили, что она проводится в ответ на действия британского медиарегулятора Ofcom, который обвинил телеканал Russia Today в тенденциозности при освещении отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля, а также событий в Сирии и на Украине. Телеканалу, согласно законодательству, может грозить штраф до 250 тысяч фунтов стерлингов либо отзыв лицензии. В пресс-службе RT заявили, что решение британского регулятора их «разочаровало».