Томский активист рассказал о пытках, угрозах убийства и отказе от жалобы на пытки после посещения следователя

Томский активист «Левого блока» Максим Шульгин, который накануне перестал выходить на связь после посещения следователя, рассказал о пытках и угрозах убийства со стороны силовиков, сообщает «Правозащита Открытки».

Ранее 27 декабря трое людей в масках, предположительно сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), доставили Шульгина в управление Следственного комитета (СК) по Томской области.

Правозащитники сообщают, что в управлении Шульгину измерили ожоги на руках, оставленные сотрудниками ФСБ при задержании в апреле этого года, и отвели на «доверительный разговор».

Активист рассказал, что представившийся сотрудником ФСБ предложил ему сотрудничать в обмен на гарантии безопасности и отсутствие проблем с работой. После того как Шульгин отказался, ему надели на голову шапку и отвезли в другое здание.

«Шульгина оставили в кабинете на несколько часов. Затем в кабинет вошли люди в форме и в масках. Они связали его скотчем, начали душить», — пишет «Правозащита Открытки». Активист рассказал, что слышал крики наподобие «У нас, козлина, дети есть, как им без отцов жить» и «Ты вообще понял, с кем связался, кто ты и кто мы».

По словам Шульгина, ему угрожали убийством и аналогичным давлением на друзей, знакомых и свидетелей. Активисту пришлось подписать объяснительную бумагу о том, что весной при задержании сотрудники ФСБ не совершали по отношению к нему противоправных действий, сообщают правозащитники.

29 апреля во время задержания Максима Шульгина бросили на пол машины к включенной автомобильной печке, из-за чего он получил ожоги руки первой и второй степени. В сентябре СК не стал заводить дело о его пытках, постановив, что силовики действовали в рамках закона. 27 декабря следователь военно-следственного отдела по Юргинскому гарнизону должен был принять решение о возбуждении уголовного дела.