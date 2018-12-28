В Красноярском крае сотрудники ИК обыскали адвоката после того, как подзащитный отдал ей жалобу на пытки

Первая красноярская краевая коллегия адвокатов подала иск к администрации ИК-31, в которой подвергли адвоката Кунай Ильясову личному досмотру на контрольно-пропускном пункте и заставили ее раздеваться в присутствии мужчин при включенной видеокамере, сообщает «Медиазона».

В коллегии утверждают, что это не первый случай досмотра адвокатов в регионе и что подобная практика является незаконной.

В иске Ильясовой, который есть в распоряжении издания, сказано, что она приехала 18 декабря на встречу с подзащитным Байрамом Аббасовым, приговоренному к 13 годам колонии строго режима. Он рассказал защитнику, что сотрудники колонии оказывают на него физическое и психологическое давление, а также высказал опасения, что к нему могут применить насилие и выдать произошедшее за попытку самоубийства. Свои жалобы Аббасов написал и отдал адвокату.

После передачи бумаги в комнату свиданий зашли трое сотрудников ФСИН во главе с начальником Сергеем Скабелиным, Аббасова увели. В документе отмечается, что Ильясову заперли в комнате на полчаса, затем отвели в кабинет Скабелина, где потребовали показать листок, который ей передал Аббасов. Она отказалась, ее увели на КПП при входе в охраняемую зону колонии и под видеозапись несколько раз досмотрели ее вещи. Затем сотрудница женского пола провела личный досмотр адвоката, также под видеозапись. При этом присутствовал Скабелин.

Адвокату разрешили покинуть ИК лишь после того, как она отдала листок, исписанный почерком Аббасова.

«Это унизило мою честь и достоинство. И это все при том, что они ничего не нашли, просто меня мурыжили целый час, не отпускали, пока я им не выдала бумаги, которые вообще не имеют отношения к этому делу и к этому дню. Только для того, чтобы меня отпустили», — сказала адвокат «Медиазоне».

Издание отмечает, что иск зарегистрировал Советский районный суд Красноярска дата его рассмотрения в настоящее время неизвестна.