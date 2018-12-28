В Казани активиста «Открытой России» арестовали на 12 суток за акцию с болтом на Конституции

В Казани активиста «Открытой России» Дмитрия Егорова признали виновным по ч.8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия) и приговорили к 12 суткам административного ареста за акцию с болтом на Конституции, сообщает Idel.Реалии.

Как отмечает издание, Егоров на заседании ходатайствовал о переносе рассмотрения дела из-за праздников. Суд это ходатайство отклонил. Адвокат активиста, юрист «Открытого права» Эльза Нисанбекова просила перенести заседание на другой день и дать время на ознакомление с материалами дела, суд ей выделил 15 минут.

Нисанбекова и Егоров попросили прекратить дело и сообщили, что несогласны с обвинением. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму по Татарстану, которые являются стороной обвинения, во время заседания не выступали.

Напомним, Егорова задержали накануне. На него составили протокол за акцию «Хватит класть болт на нашу Конституцию», которую он и еще один активист Гульназ Равилов провели в день Конституции 12 декабря.

В тот же день в ряде городов России прошли еще несколько акций с Конституцией. В Кургане активист Ярослав Лобанов сжег ее у здания Федеральной службы безопасности. Позднее его арестовали на десять суток (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

12 декабря в России празднуется день Конституции Российской Федерации. Она была принята после всенародного голосования в 1993 году. В этом году основному закону страны исполнилось 25 лет.