«Проект»: опубликованные в интернете данные журналистов «Би-би-си» могли предоставить МИД и ФМС

Авторы постов на сайте Pikabu и «ВКонтакте», опубликовавшие фотографии и фамилии сотрудников «Би-би-си», могли получить данные только от Министерства внутренних дел (МИД) России и Федеральной миграционной службы (ФМС). Об этом сообщает «Проект» со ссылкой на неназванных сотрудников корпорации.

В списки попали только те сотрудники «Би-би-си», которые были аккредитованы при МИД: «Поэтому там нет, в том числе, генерального продюсера русской службы “Би-би-си” Андрея Горянова и еще нескольких сотрудников, которые не подавали заявку или не успели получить аккредитацию в министерстве», — пишет «Проект».

Издание отмечает, что в публикациях использованы фотографии из загранпаспортов минимум двух сотрудников «Би-би-си». Кроме того, в списках указаны реальные имена и фамилии нескольких журналистов, которые не упоминались в открытых источниках как сотрудники корпорации.

23 декабря газета The Times опубликовала список сотрудников бюро Sputnik (им владеет МИА «Россия сегодня») в Эдинбурге. После этого на нескольких сайтах появилась информация о сотрудниках русской службы «Би-би-си».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «с пониманием» отнеслись к публикации персональных данных сотрудников британской корпорации: «Мы понимаем, потому что то, что было сделано в Великобритании, — это абсолютно беспрецедентное (действие — ред.), не соответствующее цивилизованным нормам».

Публикация списков сотрудников «Би-би-си» и Sputnik произошла на фоне проверок в отношении работы британской корпорации, о начале которых объявил Роскомнадзор. Песков заявлял о претензиях к русской службе «Би-би-си» по поводу тенденциозности их работы. Ранее аналогичные обвинения предъявил медиарегулятор Ofcom к отделению телеканала телеканал Russia Today, который работает в Лондоне.