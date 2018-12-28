«Яндекс» передал силовикам переписку чебоксарского юриста за семь лет. Суд разрешил произвести выемку писем за два года

С электронной почты чебоксарского юриста Павла Иванова, обвиняемого в фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч.1 ст.303 УК), изъяли письма почти за семь лет, хотя суд дал разрешение следствию изучить его переписку за два года, сообщает «Медиазона».

В 2017 году следователь вызвал Иванова и рассказал, что против юриста по заявлению бывшей клиентки Юлии Никитиной возбуждено уголовное дело. По ее мнению, Иванов предоставил следствию поддельное письмо, она утверждает, что последнюю фразу в нем она не писала.

Для того, чтобы установить подлинность письма, следователь Николай Замуткин обратился к Ленинскому районному суду Чебоксар с просьбой разрешить изъять переписку с сервера с рабочей почты Иванова. В постановлении суда говорится, что, по мнению следствия, юрист подделал письмо не позднее 6 декабря 2016 года. В связи с этим суд разрешил изъять переписку за период с 1 июля 2015 года до 10 июля 2017 года.

Иванов, отмечает «Медиазона», узнал о выемке документов через несколько месяцев и обнаружил в материалах дела четыре диска, на которых было более 20 тысяч писем за период с 28 июня 2010 года по 10 июля 2017 года. Юрист подал ходатайство о признании дисков недопустимым доказательством. Иванов указал, что «Яндекс» предоставил письма за семь лет и что диски записали раньше, чем в компании получили оригинал постановления суда.

Следователь Замуткин, согласно протоколу судебного заседания, на котором рассматривалось ходатайство, не смог пояснить, почему из почты Иванова произвели выемку писем за семь лет. В конце концов суд счел доказательства допустимыми.

В «Яндексе» «Медиазоне» не ответили на вопрос о ситуации с перепиской Иванова, но сообщили, что компания не выполняет незаконные требования сотрудников силовых структур.

В августе Ленинский районный суд не нашел доказательств вины Иванова и оправдал его. В тексте приговора, отмечает издание, говорится, что идентичность письма с почты юриста и распечатки, удостоверила нотариус.

При этом, по словам юриста, правоохранители не смогли произвести выемку нужного письма, так как фирма «Советник», где он работал, отказалась от услуг «Яндекса» и завела новую почту на арендованном сервере в Нидерландах, где и хранится нужное сообщение.

20 сентября Верховный суд Чувашии оправдательный приговор Иванову отменил, сейчас его дело повторно рассматривает Ленинский районный суд Чебоксар.