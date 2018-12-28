Путин ограничил доступ к информации о закупках вооружения и военной техники

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении доступа к информации о закупках вооружения, военной и специальной техники. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, информация о поставках, обслуживании, ремонте и утилизации вооружения и военной техники не будет учитываться в планах-графиках закупок.

Как отмечает РИА Новости, старые требования к данной документации создавали «предпосылки для расширения круга лиц, обладающих информацией ограниченного доступа о закупках вооружения».

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По словам доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрея Моисеева, закон также позволит сократить сроки размещения гособоронзаказа.

Государственная дума приняла закон 11 декабря. Глава профильного комитета по обороне Владимир Шаманов отмечал, что поправки необходимы, чтобы «исключить дублирование документов» и повысить эффективность гособоронзаказа в части вооружения и спецтехники. В 2018 году его объем, по словам министра обороны Сергея Шойгу, составил около 1,5 трлн рублей.