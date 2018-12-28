В Москве задержали около 30 дворников, пришедших к управе района обсудить доплату за переработки

В Москве полиция задержала около 30 дворников, которые пришли к администрации района Нагорный, потому что им не платят за переработки и их заставляют убирать снег на проезжей части. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на участницу «Московского активиста» Варвару Грязнову и самих задержанных.

По словам активистки, дворники должны убирать снег только во дворах. К пришедшим дворникам вышел глава управы и пообщался с ними. После этого полицейские начали их задерживать.

Задержанный Бобур Маматов сообщил «ОВД-Инфо», что около 16 человек находятся на улице около отдела полиции по району Чертаново Центральное. Позже Грязнова сообщила порталу, что 15 человек находятся в отделе полиции по Нагорному району, а троих задержанных отпустили из отдела полиции в Чертанове.