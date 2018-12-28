В Челябинске вынесли приговор четырем предполагаемым участникам местной ячейки Misanthropic Division

Челябинский областной суд вынес приговор четырем предполагаемым участникам местной ячейки ультраправой организации Misanthropic Division, которая признана в России экстремистской и запрещена, сообщает корреспондент ТАССа из зала суда.

Максим Сироткин, который, по версии следствия, был создателем ячейки, получил 18 лет колонии и ограничение свободы на два года со штрафом в 150 тысяч рублей.

Никита Ермаков приговорен к 16,5 годам колонии и ограничение свободы на 1 год и 10 месяцев. Константин Агеев получил четыре года колонии и ограничение свободы на шесть месяцев. Сергей Задорожко осужден на два года условно с испытательным сроком на тот же срок и на ограничение свободы на полгода.

В зависимости от совершенных преступлений молодых людей (всем им от 18 до 24 лет) признали виновными в организации и участии в экстремистской организации (ч. 1, 2 ст. 282.2 УК), в ее финансировании (ч. 1 ст. 282.3 УК), в приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатки (ч. 3 ст. 223.1 УК) и в ее непосредственном изготовлении (ч. 1 ст. 223.1 УК), а также в вандализме (ч. 2 ст. 214 УК) и убийстве организованной группой (ч. 2 ст. 105 УК).

По версии следствия, обвиняемые создали в Челябинске ячейку Misanthropic Division в 2015-2017 годах. Как установил суд, они осквернили памятники, посвященные Великой Отечественной войне, и подорвали самодельное взрывной устройство в демонстрационных целях. В августе 2016 года осужденные ударили несколько раз ножом бездомного, после чего тот скончался.

Misanthropic Division — группа радикально настроенных неонацистов-язычников, которая стала известная на фоне событий на юго-востоке Украины. Ее участники выступают в поддержку действующих киевских властей. В июле 2015 года решением Красноярского краевого суда объединение признали экстремистским, его деятельность на территории России запрещена.