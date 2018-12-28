Верховный суд отменил оправдательный приговор экс-сенатору от Карелии Алиханову по делу о мошенничестве

Президиум Верховного суда (ВС) России отменил решение о признании невиновным и реабилитации экс-сенатора от Карелии Девлетхана Алиханова по делу о мошенничестве с муниципальным имуществом и незаконном пересечении границы. Об этом сообщает «7х7» со ссылкой на его пресс-секретаря и главного редактора издания «Столица на Онего» Наталью Захарчук.

ВС 5 декабря принял решение о признании Алиханова невиновным и его реабилитации, он вышел на свободу 13 декабря. Генпрокуратура подала апелляционную жалобу на это решение, ее ВС рассматривал в том же составе, который отменил приговор Алиханову.

Жена экс-сенатора рассказала изданию «Столица на Онего», что его забрали в СИЗО, об этом же сообщил источник «7х7», близкий к ФСИН. До признания невиновным Алиханов должен был выйти из СИЗО в августе 2019 года.

Как сообщал Интерфакс, 24 ноября 2017 года Петрозаводский городской суд приговорил Алиханова к шести годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Суд также обязал Алиханова выплатить 8 миллионов рублей городской администрации по гражданскому иску.

В январе 2018 года Верховный суд Карелии оставил приговор Алиханову без изменения, но в ноябре российское правительство согласилось с решением Европейского суда по правам человека о незаконном содержании под стражей экс-сенатора и выплатило ему компенсацию.