В Самаре против инспектора ФСИН и адвоката возбудили дело о мошенничестве на 1,5 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК) в отношении старшего инспектора одного из филиалов управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Самарской области и члена Палаты адвокатов региона, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СК).

По версии следствия, 25 декабря подозреваемые получили от обвиняемого в коммерческом подкупе 1,5 миллиона рублей. Они пообещали повлиять на решение Куйбышевского суда Самары, чтобы подследственному избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

По информации источника РИА Новости, подозреваемый инспектор ФСИН является сыном заместителя начальника главного управления ведомства по Самарской области Олега Белевитина.

В СК отметили, что вопрос о задержании подозреваемых решат в ближайшее время.