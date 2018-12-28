«Партия перемен» подала в суд на Минюст после отказа зарегистрировать Гудкова ее председателем

«Партия перемен» подала в суд на Министерство юстиции России из-за отказа зарегистрировать политика Дмитрия Гудкова ее новым председателем. Об этом «МБХ медиа» рассказал его пресс-секретарь Алексей Обухов.

По его словам, по остальным отказам Минюста партия пока не будет подавать иски.

Ранее ведомство также отказало в регистрации нового названия («Партия перемен» вместо «Гражданской инициативы») и нового устава. «Устав будет исправлен в соответствии с пожеланиями Минюста», — добавил Обухов.

Политик Дмитрий Гудков и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак объявили о создании «Партии перемен» на базе «Гражданской инициативы» на встрече со своими сторонниками 15 марта в преддверии выборов. «Гражданская инициатива» была выбрана как платформа, поскольку уже являлась зарегистрированной партией.

В конце ноября Минюст отказался переименовать «Гражданскую инициативу» в «Партию перемен». Собчак назвала это решение «политически ангажированным» и «уничтожением независимых институтов гражданского общества».