СК по Мордовии возбудил дело против врио начальника колонии, где отбывала срок Толоконникова

Следственный комитет (СК) по Мордовии возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) против исполняющего обязанности начальника исправительной колонии № 14, в которой использовался рабский труд осужденных женщин.

В сообщении СК говорится, что не позднее октября-декабря 2018 года он незаконно заставлял заключенных выполнять сверхурочные работы на швейном производстве без их добровольного согласия. По мнению следствия, этим он «существенно нарушил их права и законные интересы, а также законные интересы общества и государства».

В заявлении ведомства не называется имя подозреваемого, однако 24 декабря замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко сообщил, что после проведенной проверки был уволен начальник колонии Юрий Куприянов.

О рабском труде в мордовской ИК-14 рассказывала участница Pussy Riot Надежда Толоконникова еще в 2013 году. В ее жалобе говорилось, что бригады работали по 16 часов в день, иногда без выходных и перерывов, а также в ночное время. По ее словам, из-за неисправного оборудования многие получали травмы, однако администрация колонии не предпринимала никаких мер.

Как пишет «Медиазона», на тот момент Куприянов работал замначальником по режимной части. Толоконникова и другие заключенные обвиняли его в фактическом руководстве активистами, которые занимались избиением осужденных. Тогда ФСИН не нашла нарушений в работе колонии. «По всей видимости, Толоконникова была права», — признался Максименко в декабре 2018 года.