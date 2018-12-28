Арестованной в США россиянке Бутиной смягчили режим содержания в тюрьме

Россиянке Марии Бутиной смягчили режим содержания в тюрьме в США, ей позволили гулять днем и общаться с другими заключенными, сообщает Интерфакс.

«Как только что мне сообщил отец Марии, ей позволили гулять днем и общаться с другими заключенными, чего раньше она была лишена», — сказал агентству президент российского подразделения Комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников. Он уточнил, что Валерий Бутин узнал о смягчении условий содержания от самой дочери.

Ранее Мельников рассказывал Интерфаксу, что Бутина содержится в одиночной камере, а гулять ей разрешают только с 2 до 4 часов ночи. Отец россиянки обращался в Комитет защиты прав человека при ООН и просил оказать содействие американским адвокатам по защите ее прав и интересов.

Напомним, Марию Бутину задержали в июле этого года в Вашингтоне. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации. Ей также вменялся сговор с целью продвижения российских интересов.

Согласно тексту обвинения, Бутина, работая от имени «российского чиновника» (предположительно, бывшего зампреда Центробанка Александра Торшина), пыталась установить неофициальные контакты с американскими политиками и политическими организациями, в том числе с Республиканской партией США.

13 декабря Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения — в сговоре с целью нанести вред США. Россиянка согласилась заключить сделку со следствием и отказалась от судебного процесса. Ей грозит до пяти лет тюрьмы, либо штраф до 250 тысяч долларов.