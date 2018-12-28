Украинская погранслужба заявила об отмене запрета на въезд для мужчин из России

Украина сняла запрет на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет после завершения действия военного положения, рассказали изданию «Гордон» в пресс-службе Госпогранслужбы страны.

Несмотря на это пограничники будут тщательно их контролировать: по словам пресс-секретаря ведомства Олега Слободяна, Россия занимает первое место из 70 стран, входящих в перечень миграционного риска.

При этом 26 декабря замглавы МВД Украины Сергей Яровой утверждал, что Совет национальной безопасности и обороны продлил действие запрета, не уточняя, на какой именно срок.

26 декабря на Украине закончилось военное положение, которое было введено в 10 приграничных с Россией областях и внутренних водах страны. Его ввели в конце ноября на 30 суток после того, как 25 ноября российская погранслужба обстреляла и задержала в Керченском проливе три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь.

Запрет на въезд в страну россиянам от 16 до 60 лет появился спустя несколько дней после введения военного положения. По данным Госпогранслужбы Украины, всего за это время во въезде было отказано 1650 россиянам.

На области, в которых действовало военное положение, пришлось около половины отказов — 866. Россия за это время, в свою очередь, не пустила 351 украинца, говорил замглавы украинского МВД Сергей Яровой.