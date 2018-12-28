Израильский писатель Амос Оз скончался на 79-м году жизни

Израильский писатель Амос Оз умер от рака в возрасте 78 лет, об этом в твиттере сообщила его дочь Фания Оз-Зальцбергер.

Амос Оз (настоящая фамилия Клаузнер) родился в 1939 году в Иерусалиме, его родители, выходцы из Украины переехали в Израиль в 1930-х годах. Он принимал участие в ряде ключевых арабо-израильских конфликтов — «Шестидневной войне» 1967 года на Синайском полуострове, а также в составе танковых войск в «Войне Судного дня» 1973 года на Голанских высотах.

После он стал одним из основателей движения «Шалом ахшав», призывавшего к демилитаризации спорных территорий и созданию на них палестинского государства.

Амос Оз написал более 30 крупных произведений, среди самых известных — автобиографический роман «Повесть о любви и тьме», первое произведение израильского автора в китайской школьной программе, а также романы «Черный Ящик» и «Мой Михаэль», включенный в список ста лучших романов прошлого века Международной ассоциации издателей.

На русском вышло около 10 его книг, последняя из которых, роман «Иуда», в этом году получил премию «Ясная поляна» в номинации «Иностранная литература». Он также был награжден премией Израиля по литературе, орденом Почетного легиона и неоднократно попадал в список вероятных претендентов на Нобелевскую премию по литературе.