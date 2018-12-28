В Красноярске прекратили дело по ст. 282 за сохраненные мемы из пабликов «ВКонтакте»

Следственный комитет по Красноярскому краю прекратило в связи с отсутствием признаков состава преступления уголовное дело о возбуждении ненависти (ст. 282 УК) против студента местного юрфака Алексея Свердлова за размещение мемов из пабликов MDK и «Орленок» в «сохраненных фотографиях», сообщает «Правозащита Открытки».

Уголовное дело на Свердлова в октябре прошлого года завел следователь, у которого тот ранее проходил практику. Студента обвинили в том, что 12 сохраненных студентом мемов из пабликов «ВКонтакте» и один комментарий возбуждают ненависть, в частности, по национальному и религиозному признакам.

В феврале следствие отправило на экспертизу ещё 61 картинку, однако обвинение ему предъявили в итоге только по двум изображениям.

А это описание мемов из постановления о назначении экспертизы по 282 ук pic.twitter.com/lPLri1chI8 — Валя (@valya_de) February 14, 2018

В августе со студентом связывалась сотрудница НТВ Кристина Карпова с предложением дать интервью для программы «Чрезвычайное происшествие» в обмен на прекращение уголовного дела. «Поверь, мы очень многих людей спасали», — писала она, хотя потом в разговоре с журналистами поясняла, что «не является Следственным комитетом» и «свободу обеспечить не может».