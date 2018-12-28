МВД перепроверит за СК сообщения об охоте иркутского губернатора-коммуниста на спящего медведя

МВД России поручило управлению по Иркутской области проверить сообщения о незаконной охоте губернатора региона Сергея Левченко на медведя в спячке, говорится на сайте ведомства.

Впервые видео с охоты появилось в интернете еще 3 сентября, а 7 сентября после обращения депутата Николая Николаева в прокуратуру областной Следственный комитет начал проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 258 УК (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору).

Представитель Левченко тогда утверждал, что запись была сделана в ноябре 2016 года, охота была лицензированной, а медведь еще не залег в берлогу и был шатуном.

Об итогах проверки сам СК не сообщал, однако сам Левченко на конференции 26 декабря говорил, что ведомство в результате не нашло состава преступления: «Про видео охоты на медведя: Проверка проводилась много раз, дважды проверено Следственным комитетом — все законно», — приводило его слова агентство «Альтаир».

В конце декабря на федеральных каналах инциденту было посвящено несколько новостных выпусков. 28 декабря в эфире «Первого канала»

снимавший охоту блогер Артем Павлечко утверждал, она состоялась в начале января 2017 года (в запрещенное время). А за день до этого в программе «Вести. Дежурная часть» на «России-1» также утверждалось, что медведь в это время спал в берлоге.