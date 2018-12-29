В Хабаровском крае произошел сход снежных лавин. На территории одного из районов ввели режим ЧС

В поселке Многовершинный произошел сход нескольких лавин. РИА Новости со ссылкой на МЧС передает, что под них попали 10 человек, Интерфаксу в администрации Николаевского района сообщили, что под лавинами оказались 11 человек.

Сход снега произошел на штольне горнодобывающего предприятия. РИА Новости отмечает, что сначала снегом завалило одного человека, а потом, после схода еще одной лавины – остальных, которые пошли его спасать.

Как сообщил Интерфаксу представитель АО «Многовершинное», из-под снега удалось спасти семь человек, один из спасенных скончался. РИА Новости передает, что по состоянию на 12.30 по местному времени (12.30 мск) удалось извлечь из-под снега восемь человек, в том числе одного погибшего. Интерфакс отмечает, что, таким образом, общее число погибших составило два человека.

В связи с произошедшим управление Следственного комитета (СК) по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ (ч. 3 ст. 216 УК).

На сайте правительства Хабаровского края сообщается, что на территории Николаевского района введен режим ЧС в связи с произошедшим.