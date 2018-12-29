Британский МИД опроверг договоренности с Россией о постепенном восстановлении состава дипмиссий

Великобритания не договаривалась с Россией о постепенном восстановлении сотрудников посольств, сокращенных после инцидента в Солсбери с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в заявлении представителя МИД Великобритании, полученном ТАСС.

«У нас был непрерывный диалог с Россией по поводу дипломатических виз еще до событий в Солсбери. Мы регулярно обмениваемся визами для дипломатического персонала и не будем комментировать отдельные случаи. Никакие новые договоренности согласованы не были», — заявил он.

По словам представителя британского министерства, изменений в позиции официального Лондона «относительно российского дипломатического присутствия в Великобритании не произошло, включая меры, принятые после Солсбери». Он подчеркнул, что укомплектование штата миссий МИД Великобритании «происходит в рамках этих ограничений».

Накануне российский посол в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Россия и Великобритания договорились постепенно восстанавливать состав дипломатических миссий в столицах двух стран.

В марте британские власти выслали из страны 23 российских дипломатов. Это произошло после того, как в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания обвинила Россию в причастности к этому инциденту.

Российская сторона все претензии отрицала. В качестве ответных санкций Москва решила выслать 23 британских дипломатов, а также прекратить деятельность Британского совета на территории России.