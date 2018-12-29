Совладелец комбината «Дружба народов» рассказал о знакомстве с главой Росгвардии до заключения контракта на поставку продуктов в ведомство

Борис Ванинский, oдин из владельцев крымского мясокомбината «Дружба народов», который является единственным поставщиком продуктов для Росгвардии, в эфире телеканала «Дождь» рассказал о знакомстве с главой ведомства Виктором Золотовым до получения контракта.

Он предположил, что знакомство с директором Росгвардии могло послужить поводом для заключения соглашения на поставки. Ванинский сказал, что «никто никогда не скрывал», что он является бенефициаром компании «Оптима финанс», в которую входит «Дружба народов».

Бизнесмен также сообщил, что Борис Кантемиров, являющийся владельцем предприятия, ушел со службы во Внутренних войсках в 2003 году, и поэтому «сомнительно» связывать его с Золотовым, который в 2014-2016 годах ими командовал.

Он напомнил, что Росгвардию создали в 2016 году, и туда перешли в том числе тыловые структуры Внутренних войск. «При этом бюджетом, насколько я понимаю, до середины 2017 года занималось МВД, и закупки для Нацгвардии осуществляли центры закупок МВД», — уточнил Ванинский.

Представители «Дружбы народов» в июне 2016 года предложили Золотову рассмотреть комбинат как поставщика продуктов для Росгвардии в Крыму. После этого с предприятием связался замдиректора Росгвардии Сергей Милейко. На встрече компании предложили поставлять продукты во все подразделения ведомства.

Ванинский рассказал, что до этого они с Золотовым были «хорошо знакомы», но отметил, что их отношения нельзя назвать дружескими. «Я не исключаю, что при выборе единственного поставщика сыграло роль то, что он нас знал», — сказал бизнесмен.

Напомним, в августе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального выпустил расследование о поставках продукции для Росгвардии. В нем утверждалось, что после того как в декабре 2017 года распоряжением правительства единственным поставщиком продуктов для службы стал мясокомбинат «Дружба народов», закупочные цены выросли в несколько раз.

После этого расследования Виктор Золотов записал видеообращение, в котором обвинил Навального в «скудоумии» и вызвал оппозиционера на дуэль, «пообещав сделать из него отбивную». В ответ политик предложил чиновнику провести теледебаты. Ни «дуэль», ни дебаты пока так и не состоялись.

27 декабря стало известно, что мясокомбинат «Дружба народов» остался единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии еще на два года.