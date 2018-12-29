Совершившего нападение в школе в Улан-Удэ подростка направили на принудительное лечение

Подростка, совершившего нападение на учеников и учителя в школе №5 в Улан-Удэ в январе этого года, направили на принудительное лечение, сообщает ТАСС со ссылкой на Октябрьский районный суд города.

«По делу вынесено постановление в порядке главы 51 Уголовно-процессуального кодекса РФ, о применении принудительных мер медицинского характера», – сообщили агентству в суде.

В начале декабря совершившего нападение подростка признали невменяемым.

Напомним, 19 января учащийся школы, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, напал на учителя и учеников седьмого класса школы №5 в Улан-Удэ. По версии следствия, у него было двое несовершеннолетних пособников.

Незадолго до этого в Перми двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, а затем ударили ножами друг друга. В результате произошедшего пострадали 15 человек.