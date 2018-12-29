В США опровергли информацию о выводе войск страны из Афганистана

Президент США Дональд Трамп не давал распоряжения Пентагону о выводе войск из Афганистана, заявил агентству Bloomberg представитель Белого дома.

«Президент не принимал решения о сокращении военного присутствия США в Афганистане, и он не поручил министерству обороны начать процесс вывода американских войск из Афганистана», – сказал представитель Совета национальной безопасности Гаррет Маркиз.

Об отсутствии какого-либо приказа заявлял также генерал Скотт Мюллер, отмечает радиостанция «Голос Америки» (Voice of America). «Вы видели те же слухи, что и я в газетах. Но все, в чем я вас уверяю, это, в первую очередь, то, что у меня нет приказов, поэтому ничего не изменилось», – сказал он во время визита в афганскую провинцию Нангархар.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на неназванных чиновников, что США собираются выводить войска из Афганистана через 17 лет после начала войны. В частности Associated Press один из чиновников говорил, что войска могут быть выведены летом 2019 года, но окончательного решения пока не принято.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Он связал это с победой в стране над «Исламским государством» (организация запрещена и признана террористической в России). Через несколько дней в стране был подписан соответствующий указ.

Позже стало известно, что глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет со своего поста в конце февраля на фоне информации о выводе войск из Сирии и Афганистана. Исполняющим обязанности главы Пентагона президент США назначил Патрика Шанахана.