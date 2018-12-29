ФАС заподозрила «Аэрофлот» и грузового оператора «Москва Карго» в нарушении антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании «Аэрофлот» и грузового оператора «Москва Карго» о нарушении части 4 статьи 11 закона «О защите конкуренции» (запрет на соглашения между хозяйствующими субъектами если установлено, что они приводят или могут привести к ограничению конкуренции). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ФАС посчитали, что компании достигли соглашения, которое могло создать препятствия для доступа на рынок услуг хранения грузов других хозсубъектов в терминалах московского аэропорта Шереметьево.

«Было установлено, что ПАО «Аэрофлот» отказывает грузовладельцам и компаниям, представляющим их интересы, в праве размещать грузы, отправляемые воздушными судами авиаперевозчика, в терминалах хранений какой-либо иной компании в аэропорту Шереметьево, кроме «Москва Карго». Такие действия ограничили круг организаций, которые могли бы предоставлять аналогичные услуги», — цитирует ФАС начальника Управления по борьбе с картелями ведомства Андрея Тенишева.

Первое заседание антимонопольной комиссии ФАС по делу состоится в начале 2019 года.

Ранее ведомство предупреждало «Аэрофлот» о необходимости повышения прозрачности ценообразования на внутренние рейсы. «В связи с наличием большого количества обращений граждан по фактам резкого изменения цен на один и тот же рейс, класс обслуживания и дату вылета, группе Аэрофлот следует разработать и утвердить коммерческую (ценовую) политику», — отмечали в ФАС.