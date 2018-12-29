ВЦИОМ: главными желаниями россиян на Новый год являются здоровье, мир и деньги

Главное желание россиян на Новый год – здоровье родственников, свое и всех людей, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О желании получить подобный подарок заявили 37% респондентов, причем в основном это люди старше 60 лет (45%) и женщины (42%). На втором месте в списке желаний россиян – мир во всем мире (10%). Материального благополучия желают 9% опрошенных, причем среди них большая часть – молодежь (17% среди 18-24-летних).

5% респондентов ответили, что попросили бы у Деда Мороза квартиру, чаще других опрошенных это желание назвали 25-34-летние (9%) и 18-24-летние (10%).

По 5% респондентов также пожелали карьерный рост и повышение зарплаты, а также благополучия всем людям. Среди желаний опрошенных процветание и стабильность страны (4%), счастье себе, родственникам и всем людям, повышение пенсий и уровня жизни (по 3%).

Некоторые респонденты также назвали понижение цен, благополучие в семье, путешествие для себя и своей семьи, дом для семьи, стабильность и спокойствие, благополучие для детей и внуков, погашение и возвращение кредитов и долгов, а также различные нематериальные пожелания обществу (сил, доброты, ума и так далее) и удачу (по 2%).