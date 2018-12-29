В Хабаровском крае нашли всех попавших под лавину людей. Два человека погибли

В Хабаровском крае обнаружили всех людей, которых завалило во время схода лавины, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной администрации.

Собеседник агентства сообщил, что последний найденный человек жив. Всего на месте происшествия находились 11 человек, десять из них попали под лавину, два человека погибли.

Агентство отмечает, что еще одного мужчину завалило снегом в бытовке, его уже спасли.

Напомним, 29 декабря утром на штольне горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края произошел сход снега.

В связи с произошедшим управление Следственного комитета (СК) по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ (ч. 3 ст. 216 УК). На территории Николаевского района введен режим ЧС в связи с произошедшим.