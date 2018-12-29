Полиция Архангельска изъяла весь тираж листовок движения «Поморье — не помойка», заподозрив в них экстремизм

Полиция Архангельска 28 декабря изъяла 50 тысяч листовок антимусорного движения «Поморье — не помойка», заподозрив в них экстремизм. Об этом 7x7 сообщила активистка Ольга Школина.

Она рассказала, что полицейский не стал отвечать на вопрос, что в тексте листовок является экстремизмом, потому что он не эксперт. В изъятых материалах содержался призыв к участию во Всероссийском дне экологического протеста 3 февраля.

«Мы ему указали на правовое определение экстремизма — призывы к насильственному свержению власти. В листовках ничего подобного нет», — отметила активистка.

По словам полицейского, на то, что в офисе активистов хранятся «экстремистские материалы», пожаловался неизвестный в правоохранительные органы, поэтому полиция и приехала изъять весь тираж листовок.

«С нашей точки зрения, для проведения проверки печатной продукции достаточно изъять один или несколько экземпляров, изъятие же всего тиража мы считаем неправомерным», — отмечает информационно-аналитические центр «Сова».

Жители Архангельской области выступают против строительства мусорного полигона, экотехнопарка «Шиес», расположенного в Ленском районе. Стоимость проекта по ввозу и хранению мусора из Москвы составит около 10,5 млрд рублей. В октябре губернатор региона Игорь Орлов допустил ввоз мусора не только из Москвы, но и из других регионов. 2 декабря в нескольких городах Архангельской области прошли митинги против ввоза мусора.