«Победа» обвинила погранслужбу в массовых задержаниях международных рейсов во Внуково

Авиакомпания «Победа» обвинила пограничную службу в массовых задержаниях международных рейсов. Об этом агентству «Москва» рассказал представитель авиаперевозчика.

«По графику обслуживания в 30 и 25 минут авиакомпания выполняет полеты из Внуково около трех лет, и никаких незаконных требований от пограничной службы ранее не поступало. Авиакомпания “Победа” намерена в обязательном порядке взыскать в судебном порядке все вынужденные расходы с виновников задержки рейсов», — заявил собеседник издания.

Он предупредил, что из-за несвоевременных вылетов зарубежных рейсов задержки могут коснуться и внутрироссийских рейсов.

По словам представителя «Победы», пограничная служба объясняет задержку тем, что посадка пассажиров из терминала в автобусы начинается раньше прибытия экипажа на борт: «Хотя никаких законодательных требований к наличию экипажа на борту для начала процесса посадки не существует».

Собеседник агентства считает, что действия погранслужбы стали ответной реакцией на отказ «Победы» незаконно отправить в любую страну гражданина Бенина, который вылетел 26 декабря в Стамбул, но не был допущен на территорию Турции и депортирован обратно в Россию.