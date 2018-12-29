Политик Дмитрий Гудков рассказал о вызове отца в полицию из-за сбора людей перед судом в Коломне

Политик Дмитрий Гудков написал в фейсбуке, что его отцу Геннадию с неизвестного номера пришла СМС о вызове в полицию для составления протокола об административном правонарушении якобы за организацию митинга 13 декабря рядом с Коломенским городским судом в Подмосковье.

Гудков рассказал, что они снимали видео в деревне Непецино о строящейся мусорной свалке. Это было в конце ноября. «Сначала я планировал снять 2-3 человек у местной школы, но информация разошлась сарафанным радио, и пришло в сто раз больше. Такой вот "митинг"», – писал он в фейсбуке.

13 декабря к Коломенскому городскому суду, где решался вопрос о наказании для Гудковых, пришли «сотня человек». По словам политика, происходящее было «без плакатов, без лозунгов».

Пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов пояснил «Новой газете», что полиция посчитала еще одной акцией то, что люди собрались у суда в Коломне. «Сейчас Дмитрий пока не получил повестку, СМС не считается. Но в первый раз тоже начинали с СМС. Так что сомнений, как пойдут события, нет», – уточнил он.

Гудков отметил, что еще один протокол об административном правонарушении в течение полугода может стать для него и Геннадия поводом для привлечения к уголовной ответственности по статье 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия), максимальный срок наказания по которой – 5 лет лишения свободы.

Напомним, Дмитрия Гудкова 13 декабря оштрафовали на 20 тысяч рублей по обвинению в организации митинга против свалки в селе Непецино Коломенского городского округа без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Геннадия оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге.