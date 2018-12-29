Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил у себя в твиттере о введении Россией запрета на импорт ряда украинских товаров.

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) December 29, 2018

Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства сообщил, что эмбарго вводится на промышленные и сельскохозяйственные товары с территории Украины, а также сырье и продовольствие.

«Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал санкции против депутатов Государственной думы от «Единой России» и ЛДПР, а также против предприятий, которые совершают поставки в вооруженные силы России. Ограничения будут введены в связи с проведением выборов на востоке Украины и с событиями в Керченском проливе.

25 ноября российская погранслужба обстреляла и задержала в Керченском проливе три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

Из-за инцидента под стражу попали 24 украинских моряка, в данный момент они находятся под арестом по статье о незаконном пересечении государственной границы (ч. 3 ст. 322 УК).

Читайте также Политтехнология военной угрозы. Откуда берется новый страх глобального конфликта

25 декабря российское правительство расширило санкционный список украинских физических и юридических лиц: теперь в нем 567 человек и 75 организаций. В обновленном списке оказались, в частности, Государственный экспортно-импортный банк Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов, а также несколько депутатов Верховной рады.