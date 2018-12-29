Прокуратура Иркутской области возбудила дело о незаконной охоте губернатора на спящего медведя

Прокуратура Иркутской области сочла незаконной охоту в январе прошлого года на диких животных, в том числе на медведя в спячке, и возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота).

Как сообщается на сайте ведомства, «неустановленные лица с использованием огнестрельного оружия» охотились на животных без разрешительных документов. Ущерб от их действий составил более 90 тысяч рублей.

«Органом следствия также проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко», — говорится в заявлении прокуратуры.

Впервые видео с охоты с участием Левченко появилось в интернете еще 3 сентября. Через несколько дней после обращения депутата Николая Николаева в прокуратуру областной Следственный комитет (СК) начал проверку, однако о ее итогах официально не сообщал.

Сам Левченко утверждал, что запись была сделана в ноябре 2016 года, охота была лицензированной, а медведь еще не залег в берлогу и был шатуном. Позднее он говорил, что СК не нашел состава преступления, поскольку все было законно.

В конце декабря на федеральных каналах об этом инциденте говорилось в нескольких новостных выпусках. 28 декабря в эфире «Первого канала»

снимавший охоту блогер Артем Павлечко сообщал, что она состоялась в начале января 2017 года (в запрещенное время).

За день до этого в программе «Вести. Дежурная часть» на «России-1» утверждалось, что медведь в это время спал в берлоге. После этого МВД России поручило еще раз проверить сообщения о незаконной охоте Левченко.