В Иркутской области следователя заподозрили в фальсификациях доказательств по делу о пытках многодетной матери в полиции

В городе Усолье-Сибирское в Иркутской области против следователя Сергея Лысых возбудили уголовное дело о фальсификациях доказательств (ст. 303 УК) по делу о пытках многодетной матери Марины Рузаевой в отделе полиции в 2016 году. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт» со ссылкой на ее мужа.

Правозащитники предположили, что поводом для возбуждения уголовного дела против следователя стали обстоятельства сбора вещественных доказательств.

«Речь идет о куртке Рузаевой, в которой она находилась в отделе полиции в тот день, когда ее пытали электрошокером. На куртке должны были остаться характерные следы, но экспертизы их не выявили», — говорится в сообщении фонда. Куртку Рузаевой, представленную экспертам, могли подменить — такой вывод правозащитники сделали на основе просмотра видеозаписей.

Ранее Следственный комитет (СК) по Иркутской области во второй раз прекратил расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий против полицейских Дениса Самойлова, Александра Корбута и Станислава Гольченко. Следствие посчитало, что показания пострадавшей и экспертиза не подтвердили факт применений пыток.

По словам Рузаевой, в 2016 году ее пять с половиной часов избивали в усольском отделении полиции с применением электрошокера, заставляя признаться в убийстве соседа. Она рассказывала, что на ее голову надевали пакет, руки за спиной сковывали наручниками. Через несколько дней женщина обратилась в больницу, медики зафиксировали у нее множество ушибов и ожогов.