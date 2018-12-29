Путин отправил в отставку прокуроров Москвы и Курганской области

Президент России Владимир Путин отправил в отставку прокурора Москвы Владимира Чурикова и прокурора Курганской области Игоря Ткачева.

«Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора г. Москвы государственного советника юстиции 2 класса Владимира Викторовича Чурикова и прокурора Курганской области государственного советника юстиции 2 класса Игоря Викторовича Ткачева», — говорится заявлении на сайте Генеральной прокуратуры России.

Владимир Чуриков занимал должность прокурора Москвы с 2015 года. До этого он работал прокурором Волгоградской области, а начинал карьеру следователем и работником прокуратуры в Красноярском крае.

Игорь Ткачев возглавлял группу по расследованию теракта в бесланской школе. В 2009 году он стал прокурором Оренбургской области, а затем в 2015 году его перевели в Курганскую область. В декабре 2018 года Ткачева назначили заместителем генпрокурора Юрия Чайки.