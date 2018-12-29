В Заокском районе Тульской области создали новый генплан, на котором не оказалось почти 500 участков киргизских мигрантов

На сайте Минэкономразвития опубликовали новый генеральный план, по которому около 500 участков под жилищное строительство в деревне Клищино Заокского района Тульской области признаны землями сельскохозяйственного назначения. Большинство этих участков, как сообщала «Новая газета», принадлежит мигрантам из Киргизии.

В генплане отмечены лишь восемь зарегистрированных участков, остальные фактически признаются незаконными. Глава Заокского района Николай Тимаков в разговоре с «Новой газетой» сказал, что статус земель решили изменить, «потому что это и были сельскохозяйственные земли». Он также уточнил, что поправки в генплан 2016 года «принимались с нарушениями», поэтому власти решили их отменить.

Жительница Клищино Баарикан Айылчиева сказала «Новой», что прошлый генплан отменили из-за национального вопроса: «Всех поставили, кроме нас. Могли бы поставить, если бы это был не национальный вопрос».

Она отметила, что по новому генплану будут проходить общественные слушания. «Я считаю, если бы еще кроме нас был один поселок, который не включен (в генплан — ред.), то можно было думать, что это не так. С самого начала так и было, просто мы ждали генплана», — добавила она.

Директор агентства недвижимости Андрей Буренок утверждает, что нарушения в генплане были, но они не относились к Клищино, поэтому его можно было не отменять: «У администрации был выбор: отменить генплан только там, где проблемы, или целиком. Решили отменить целиком. Юридически имели право».

За администрацией также остается право включать землю обратно или нет. «Администрация полтора года выдавала разрешения на строительство, присваивала адреса улицам, людей прописывали и регистрировали. То есть логично, что землю должны вернуть обратно, если это просто техническая ошибка. Раз не вернули, значит есть какие-то новые мысли, почему депутаты и глава “передумали” насчет Клищино», — подчеркнул Буренок.

«Новая» сообщала о том, что депутаты Заокского района Тульской области 6 июля отменили поправки в генплан 2016 года, из-за которых около 500 участков под жилищное строительство в деревне Клищино вновь стали землями сельскохозяйственного назначения. Тимаков говорил, что у отмены генплана лишь юридические основания: «У меня в связи с принятием решения об отмене генплана огромное количество обращений от всех заинтересованных лиц, которые на той территории проживают. Выделять кого-то одного из всех обратившихся, на мой взгляд, неверно».