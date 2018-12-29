Минэкономразвития оценило импорт попавших под запрет украинских товаров в 510 млн долларов

Министерство экономического развития России оценило импорт украинских товаров, попавших под запрет, приблизительно в 510 млн долларов за 2018 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2017 году импорт по этим товарам составил около 468 млн долларов, а общий импорт — 4912 млрд долларов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении запрета на импорт ряда украинских товаров. Эмбарго вводится на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, а также сырье и продовольствие.

Как объяснили в российском правительстве, такой шаг был принят в качестве ответной меры на ограничения, введенные Украиной на ряд российских товаров. Кроме того, недавно украинский президент Петр Порошенко анонсировал санкции против депутатов Государственной думы от «Единой России» и ЛДПР и против предприятий, которые совершают поставки в вооруженные силы России.

Читайте также Политтехнология военной угрозы. Откуда берется новый страх глобального конфликта

Ограничения были введены на фоне обострения российско-украинских отношений после событий в Керченском проливе. В ноябре российская погранслужба обстреляла и задержала в Черном море три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. После этого за незаконное пересечение границы арестовали 24 украинских моряков.

Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.