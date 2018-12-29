Курс евро на московской бирже впервые с сентября достиг 80 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже достиг 80 рублей, следует из данных торгов.

Хотя курс евро рос с начала открытия торгов, после достижения психологической отметки 80 рублей он начал снижаться и в 15:50 мск откатился вниз до 79,9 рублей.

В течение торгов рубль также подешевел и по отношению к доллару, однако отметки 70 рублей не достиг: в 15:50 пара рубль-доллар торговалась на уровне 69,7 рублей.

Рубль падает последние несколько недель на фоне мирового снижения цен на нефть и повышения базовой ставки Федеральной резервной системы США. Эксперты Интерфакса также отмечают, что в последний торговый день рубль особенно ускорил падение: это связано с отсутствием на рынке иностранных инвесторов в выходной день.