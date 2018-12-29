Правительство решило увеличить на 130 тысяч рублей материнский капитал для жителей Дальнего Востока
Правительство России решило увеличить размер материнского капитала для жителей Дальнего Востока на 130 тысяч рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, пишет Интерфакс.
«Это будет такая доплата к материнскому семейному капиталу. Материнский капитал сейчас составляет 458 тысяч, на Дальнем Востоке будет еще плюс 130 тысяч рублей», — рассказал он.
Топилин добавил, что для жителей Дальнего Востока также будет введено дополнительное единовременное пособие по рождению ребенка в размере двух прожиточных минимумов ребенка.
Министр объяснил, что данные решения были приняты в рамках поддержки рождаемости в дальневосточных регионах по поручению президента России Владимира Путина.
Программа материнского капитала была введена в январе 2007 года, ее изначальная сумма составляла 250 тысяч рублей. Впоследствии она выросла до 453 тысяч рублей из-за предусмотренной законом ежегодной индексации. Деньги выплачиваются россиянам при рождении или усыновлении второго, третьего и последующего ребенка.
В России существует также материальная поддержка при рождении первого ребенка. С января 2018 года семьи имеют право получать ежемесячные выплаты в размере 10,5 тысяч рублей до того, как ребенку исполнится 1,5 года. При этом доход семьи не должен превышать в 1,5 раза прожиточный минимум.