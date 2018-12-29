Суд в Москве приговорил к 10 годам колонии Максима «Тесака» Марцинкевича за разбой и хулиганство

Лидера националистического движения «Реструкт» Максима Марцинкевича, известноо под именем «Тесак», приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент телеканала «360» из зала суда.

Как передает агентство «Москва», Тесака признали виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

По версии следствия, участники «Реструкта» под предлогом реализации социально важных проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в период с 2013 по 2014 годы нападали на граждан, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки.

Потерпевших избивали, отбирали у людей личные вещи и обливали красящими веществами. Нападения участники «Реструкта» снимали на камеру и затем загружали в интернет.

В постановлении суда говорится, что в августе 2013 года Тесак вместе с другими членами движения заподозрили Хамидилло Мухтарова в торговле наркотиками, избили его с использованием электрошокера и похитили телефон.

Тесака задержали в январе 2014 года на Кубе по запросу Интерпола и депортировали в Россию. Его трижды признавали виновным в экстремизме. В августе 2014 года его приговорили к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, затем суд сократил этот срок до двух лет и десяти месяцев. В 2017 году суд назначил Тесаку по новому делу девять лет колонии, но Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.