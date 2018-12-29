Под Нефтеюганском грузовик врезался в автобус. Шестеро человек погибли

На участке трыссы Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского округа произошла авария с участием автобуса, грузовика и двух бензовозов. Погибли четыре пассажира автобуса, два человека из грузовика, еще 18 ранены, сообщают Интерфакс и ТАСС.

Авария произошла недалеко от Приразломного нефтяного месторождения: водитель грузового автомобиля МАЗ выехал на встречную полосу и врезался в автобус Kia Granbird. Автобус принадлежал компании «РН-Бурение» (подразделение «Роснефти») и перевозил вахтовые смены.

Участок трассы, где произошла авария, был перекрыт в обе стороны. Ситуацию взяла под свой контроль губернатор Наталья Комарова.