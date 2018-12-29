Роскомнадзор сократил до одного дня срок блокировки запрещенных сайтов

Владельцы сайтов теперь должны удалять запрещенную информацию в течение суток с момента получения уведомления от Роскомнадзора о включении в Единый реестр, сообщается на сайте ведомства. Ранее на это давалось три дня.

Согласно новой редакции ст. 15.1 ФЗ «Об информации», провайдеры хостинга обязаны незамедлительно (ранее в течение суток) информировать владельцев сайтов о решении Роскомнадзора.

После удаления запрещенной информации ведомство будет исключать интернет-страницу из Единого реестра не позднее чем через три дня после обращения владельца сайта или провайдера хостинга.

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В Роскомнадзоре напомнили, что к запрещенной относится информация, в том числе «склоняющая несовершеннолетних к совершению противоправных действий, представляющих опасность для жизни» (АУЕ, «колумбайн» или «скулшутинг», «зацепинг» и «руфинг»).