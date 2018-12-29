WP рассказала о первой попытке ГРУ повлиять на американских политиков

Главное управление Генштаба Вооруженных сил России в феврале 2015 года разослало 12 американским сенаторам письма от лица представителя «Патриотов Украины» с жалобами на развал армии в стране, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в западной разведке. По ее данным, это первая известная попытка российской военной разведки повлиять на американских политиков.

Письмо «на ломаном английском» пришло 12 сенаторам, которые, по предположению журналистов, были выбраны по алфавиту. Оно призывало их прислать высоко-квалифицированных специалистов от США и НАТО для замены действующего военного руководства страны, которое описывалось так: «Украина в войне… Уровень коррупции в Вооруженных силах высок. Высокопоставленный офицер продает оружие террористам».

Сенаторов призывали повлиять на Белый дом, Пентагон и Госдепартамент и получить у них соответствующие обязательства. Письмо должно было заставить сенаторов поверить, что простые граждане Украины потеряли веру в военное начальство, однако, как отмечает газета, оно не произвело никакого эффекта.

За письмами, по данным источников газеты в западной разведке, стояла войсковая часть №54777, или 72-й отдельный центр специальной службы, — именно оттуда координируются подобные атаки, пишет Washington Post.

Эта войсковая часть через подставные организации, содержащиеся на государственные гранты, также пытается влиять на эмигрантов. Собеседник WP в разведке назвал две из них — InfoRos и Институт русской диаспоры. В феврале 2014 года, до аннексии Крыма, они распространили призывы к Путину о вмешательстве в украинский кризис от лица российских организаций на Украине.