Следователь пригрозил обысками в новогоднюю ночь школьнику из Бийска, который опубликовал сторис с полицейским

На допросе следователь пригрозил обысками в новогоднюю ночь школьнику и активисту «Протестного Бийска» Максиму Н., подозреваемому в оскорблении полицейского за сторис в Инстаграме.

«Когда адвокат спросил по поводу дальнейших действий, следователь ответил, что ко мне придут с обыском в новогоднюю ночь в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

На возражение адвоката о том, зачем же портить всем праздник, ему ответили, что есть дежурный следователь, которому можно это поручить», — рассказал активист «Тайге.инфо».

По его словам, следователь заявил, что активист не имел права «ни по возрасту, ни по званию» указывать полицейскому, чтобы тот уступил место пенсионерке в общественном транспорте.

18 декабря 16-летний Максим Н. опубликовал в Инстаграме сторис (фото и видео, которые исчезают из соцсети через 24 часа после публикации — ред.), на которых попросил полицейского уступить место бабушке в маршрутке, а тот отказался. Активист сопроводил видео оскорбительным для полицейского комментарием.

После этого инцидента против школьника возбудили уголовное дело по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти). На допросе выяснилось, что заявление написал начальник взвода конвойного подразделения МВД России по фамилии Филлипов.