Порошенко подписал закон о прилегающей зоне Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вводит понятие прилегающей зоны и тем самым в два раза расширяет зону украинского контроля в Черном море, говорится в карточке законопроекта.

Согласно закону, прилегающей зоной называется полоса открытого моря, не более чем на 24 морские мили отстоящая от начала отсчета украинских территориальных вод (территориальные воды Украины составляют 12 миль).

В прилежащей зоне Украина будет предотвращать возможные нарушения таможенного, миграционного законодательства в пределах своей территории Украины: к ним, к примеру относятся контрабанда и нелегальный заход судов в закрытые порты на территориях вне контроля украинского правительства, уточнили в пресс-службе украинского президента.

Для этого морская охрана Госпогранслужбы сможет останавливать судна, осматривать и задерживать их или членов экипажа, за исключением государственных судов, используемых в некоммерческих целях — в том числе и военных кораблей.

Согласно закону, если судно-нарушитель пытается скрыться, пограничники могут преследовать его по горячим следам в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Право преследования прекращается, как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства, под флагом которого плавает, или любого третьего государства.

Документ также описывает случаи, в которых морская охрана Госпогранслужбы Украины может открывать огонь без предупреждения. К ним относятся отражение вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины «вооруженных военных групп», прекращение вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций, а также отражение нападения на украинские корабли и суда.

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Напомним, этому событию предшествовал случившийся 25 ноября конфликт в Керченском проливе, когда российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. В результате задержали 24 украинских матросов. Все они были арестованы до 25 января.