Путин поручил правительству создать банк для финансирования строительства многоквартирных домов

Президент России Владимир Путин опубликовал ряд поручений к правительству в сфере строительстве многоквартирных домов. Среди них — создание специализированный банк для финансирования строительства многоквартирных домов, говорится на сайте Кремля. Кабинету министров отведен срок для выполнения до 15 апреля 2019 года.

Путин также поручил ускорить рассмотрение в судах дел о банкротстве застройщиков, а также разработать быстрый порядок передачи проблемного объекта для достройки другому застройщику.

Среди поручений также упоминается создание реестра проблемных строящихся домов и усиление контроля за застройщиками со стороны контрольных госорганов и Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

25 декабря Путин подписал законопроект, который обязал застройщиков с 1 июня использовать эскроу-счета при долевом строительстве. Эта система предполагает, что застройщик будет получать деньги дольщиков только после введения здания в эксплуатацию.