Правительство увеличило затраты на ж/д подходы к Крымскому мосту на 3 млрд рублей. Их строит компания Ротенберга

Правительство увеличило стоимость строительства железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма на 2,96 миллиарда рублей, следует из распоряжения от 27 декабря, опубликованного на портале правовой информации.

Документ внес изменения в распоряжение от 26 января 2017 г. N 101-р, которое определяло ООО «Стройгазмонтаж» бизнесмена Аркадия Ротенберга единственным исполнителем работ. Работы оценивались в 16, 95 миллиардов рублей, теперь их стоимость возросла до 19,91 миллиарда.

Проект предполагает строительство на территории Крыма 18-километровой линии, которая примкнет к участку железной дороги Керчь-Джанкой. Помимо самих путей, работы предполагают строительство специальных эксплуатационных строений и тоннеля, реконструкцию станции Багерово, а также баз дислокации пожарных и восстановительных поездов.

Начало временной эксплуатации ветки намечено на 1 августа 2019 года, завершение работ и сдача объекта в постоянную эксплуатацию — на 1 декабря, отмечает Интерфакс.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 км. Возведение моста, которое началось в 2016 году, обошлось в 228,3 миллиардов рублей, генподрядчиком строительства был «Стройгазмонтаж» Ротенберга. Движение легковых автомобилей по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовиков — 1 октября.