МВД предложило привязать автомобильные номера к региону регистрации водителей

С 4 августа 2019 года Госавтоинспекция будет выдавать госномера только того региона, в котором зарегистрирован сам автомобилист, следует из проекта постановления Министерства внутренних дел.

Это правило действовало в России вплоть до 2013 года, но затем было отменено. Сейчас водитель может поставить машину на учет в любом регионе, в том числе и в регионе покупки автомобиля.

Собеседник «Коммерсанта» объяснил необходимость документа тем , что до вступления поправок в силу инспекторы ГИБДД понимали, когда мимо них едет местная машина, а когда — из другого региона. Сейчас же это определить невозможно, чем и пользуются преступники.

Одновременно с постановлением, как отмечает «Коммерсант», начнет действовать закон «О государственной регистрации транспортных средств». Согласно нему, автовладелец будет получать от подразделения ГИБДД только номер, а сам знак изготавливать у стороннего производителя по установленному ГОСТу. Помимо этого он сможет поставить на учет новую машину прямо в автосалоне без посещения Госавтоинспекции.